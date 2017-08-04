Среди пострадавших при взрыве в Абхазии есть жители Самары и Тольятти

В четверг, 3 августа, пресс-служба министерства здравоохранения Республики Абхазия обнародовала список граждан РФ, пострадавших 2 августа при взрыве на складе боеприпасов Минобороны РА в с. Приморское Гудаутского района, в котором числятся жители Самарской области.

Всего в списке пострадавших 34 человека. Среди них есть жительницы Самары Анастасия и Екатерина Коклюшкины и Алина Муледжян, а также жительница Тольятти Любовь Короткова.

Кроме того, в сообщении пресс-службы республики Абхазия указываются имена двух погибших россиянок. Они проживали в Санкт-Петербурге.

Как сообщила 3 августа пресс-служба СК РФ, 2 августа в с. Приморское Гудаутского района Республики Абхазия произошли взрывы на складе боеприпасов министерства обороны республики. В результате этого происшествия, по различным данным, пострадало несколько десятков человек, в том числе более 30 туристов - граждан России.

Согласно действующему законодательству, в случае, если преступление совершено против граждан России, лица, его совершившие, несут ответственность в соответствии с положениями УК РФ.

В связи с этим председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку по этому факту.

Сейчас во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о пострадавших и погибших гражданах России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кстати, как сообщают СМИ, всего во время взрыва пострадали 64 человека. 16 из них, включая трех детей, по состоянию на 3 августа остаются в больницах. Их жизни ничто не угрожает.

Все пострадавшие являются туристами, приехавшими для посещения горячих источников, это, в основном, женщины.