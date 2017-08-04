Тольяттинский продукт СИБУРа стал победителем регионального конкурса «100 лучших товаров России»

Изопреновый каучук марки СКИ-3 предприятия синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Изопреновый каучук является одним из трех видов каучуков, который производит тольяттинская площадка СИБУРа, помимо бутадиенстирольного и бутилкаучука. По своим свойствам он практически идентичен натуральному каучуку. Резины, созданные на его основе, отличаются эластичностью и высокой механической прочностью. Применяется для изготовления шин, резинотехнических и медицинских изделий, товаров народного потребления.

На протяжении 10 лет изопреновый каучук тольяттинского предприятия служит образцом качества для каучуковой отрасли России и стран СНГ.

«На предприятии контролируется каждый этап производственной цепочки – начиная от получения сырья и заканчивая отгрузкой продукции, - говорит руководитель службы качества «СИБУР Тольятти» Ирина Жданова. – Благодаря постоянной работе над качеством выпускаемого каучука, улучшению клиентского сервиса, развитию взаимоотношений с ключевыми компаниями-потребителями, производству изопренового каучука «СИБУР Тольятти» присвоена наивысшая категория поставщика «А» от потребителей – компаний Bridgestone и Pirelli. Полученная награда – еще одно тому подтверждение».

В настоящее время на «СИБУР Тольятти» внедрена интегрированная система менеджмента, которая позволяет обеспечивать безопасную экологическую работу оборудования и выпускать качественную продукцию с минимальными затратами энергоресурсов.

Региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» проводился на базе Тольяттинского центра стандартизации и метрологии. Претендентов оценивала специально созданная региональная комиссия по качеству, в состав которой вошли представители администраций Тольятти и Жигулевска, Тольяттинского ЦСМ, руководители территориального управления Роспотребнадзора по Самарской области, Торгово-промышленной палаты г.Тольятти, Тольяттинской общественной организации по защите прав потребителей «Щит». Вся продукция оценивалась по таким показателям как конкурентная среда, экспертная оценка товара, инфраструктура и менеджмент, экобезопасность и ресурсосбережение.