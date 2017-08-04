В Тольятти прошла встреча с ветеранами образования

В преддверии нового учебного года заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова встретилась с ветеранами образования. В неформальной обстановке педагоги делились воспоминаниями и планами на будущее.

2 августа в детском саду «Ладушки-2» собрались бывшие директора школ, заведующие детских садов и заслуженные учителя.

- Мы бы хотели, что бы это была теплая, дружеская встреча: добрые мысли, теплые слова, - обозначила с самого начала формат встречи Юлия Баннова.- Мы не так часто встречаемся, но хотелось бы узаконить эту традицию, сделать регулярным наше общение и собираться в разных образовательных учреждениях перед началом каждого учебного года.

Обмениваясь воспоминаниями, педагоги обсуждали с представителями городской власти перемены в образовательных программах и рассуждали о планах на будущее. Так, действующий директор школы №4 им. Н.В Абрамова Людмила Скопцова презентовала уникальный для города проект – бронзовую скульптуру «Первой учительницы», которую планируется поставить во дворе самой первой тольяттинской школы. В октябре 2016 года уже был заложен символичный камень на месте будущего памятника. Вместе со сбором благотворительных средств ведется и работа над созданием музея образования, который откроется в той же школе. Предложение поучаствовать в формировании музейной коллекции, ветеранами было принято с воодушевлением.

В планах - привлечение ветеранов образования к участию в экспертных советах, а также к подготовке мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем комсомольской организации.

Подобные встречи решено сделать традиционными – они будут проходить ежегодно в канун нового учебного года и театрального сезона. В ближайшее время Юлия Баннова планирует встретиться с ветеранами культуры и спорта.