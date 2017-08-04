Директор и соучредитель тольяттинской компании получили по два года колонии за мошенничество с субсидиями Центра занятости

Прокуратурой Автозаводского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора И., и соучредителя К., одного из ООО города Тольятти. Как сообщили в прокуратуре, в конце 2015 года они предоставили в Центр занятости населения Тольятти заведомо ложные документы на получение субсидии по возмещению затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций в Самарской области, находящихся под риском увольнения.

На основании полученных документов о том, что граждане якобы прошли обучения по профессии «Каменщик» и были трудоустроены в ООО, Центр занятости перечислил более 3 миллионов рублей на расчетный счет ООО, которыми граждане И. и К. распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено после проведения проверок прокуратурой Автозаводского района. Органами предварительного расследования действия И. и К. квалифицированы по ст. 159.2 ч.4 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал И., и К., виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года каждому в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.