В Самарской области задержан мигрант, набросившийся с ножом на сотрудника Росгвардии

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области оказали силовое прикрытие оперативникам регионального главка полиции в ходе рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства.

При поддержке бойцов специального подразделения на территории Волжского района в тепличном хозяйстве выявлены 60 иностранных граждан. 29 из них были доставлены в Управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. По его результатам собрано 42 административных материала за выявленные нарушения миграционного законодательства.

Во время операции один из иностранных граждан попытался оказать сопротивление бойцам ОМОН. Мужчина 1987 года рождения набросился на сотрудника Росгвардии с ножом. Стражи правопорядка обезвредили правонарушителя, никто из них не пострадал, сообщили в пресс-группе областного Управления Росгвардии.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Материалы, собранные по факту нападения на представителя власти, направлены в Следственное управление СКР по Самарской области.