За ночь в Тольятти сгорели два автомобиля (фото)

Сегодня ночью с интервалом в полчаса произошли возгорания автомобилей в Автозаводском и Центральном районах.

В новом городе пожар был зафиксирован  в 1:35 по адресу на бульваре Луначарского. На тушение выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар ликвидирован в 1 час. 42 мин.

Второе возгорание транспортного средства произошло в 2:08 на улице Комзина. Пожар тушили 3 человека личного состава и 1 единица техники. Пожар ликвидирован в 2 час. 13 мин.

Причины обоих пожаров и ущерб от них устанавливаются.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 04.08.2017 13:45 [193] (0)
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