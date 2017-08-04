За ночь в Тольятти сгорели два автомобиля (фото)

Сегодня ночью с интервалом в полчаса произошли возгорания автомобилей в Автозаводском и Центральном районах.

В новом городе пожар был зафиксирован в 1:35 по адресу на бульваре Луначарского. На тушение выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар ликвидирован в 1 час. 42 мин.

Второе возгорание транспортного средства произошло в 2:08 на улице Комзина. Пожар тушили 3 человека личного состава и 1 единица техники. Пожар ликвидирован в 2 час. 13 мин.

Причины обоих пожаров и ущерб от них устанавливаются.