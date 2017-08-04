При пожаре в частном доме под Тольятти погибла женщина

В пятницу, 4 августа, в 05:03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Абрикосовая СНТ "Строитель" в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района, сообщают в ГУ МЧС России Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв. метров. В его тушении участвовали семь человек, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 05:31.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, во время пожара погибла женщина в возрасте около 75 лет.

Причины гибели человека и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
  1. Происшествия
  2. Волга Ньюс
  3. 04.08.2017 12:45 [105] (0)
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