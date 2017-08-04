Инспекторы ГИБДД нашли в маршрутке пассажира с пакетом марихуаны

Во время несения службы на КПП в Комсомольском районе инспекторы ГИБДД остановили маршрутный микроавтобус для проверки документов водителя. Внимание стражей правопорядка привлек один из пассажиров транспортного средства, который заметно занервничал, увидев полицейских. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение досмотреть его.

В присутствии понятых полицейские изъяли у мужчины пакет с веществом растительного происхождения. Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу, а подозреваемый был задержан. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилась марихуана массой 27 граммов, что относится к значительному размеру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, предполагаемый злоумышленник – безработный местный житель 1985 года рождения, ранее не привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие.