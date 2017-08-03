Выкуп спецтехники у юридических и физических лиц

Срочный выкуп спецтехники у юридических и физических лиц

Каждое второе предприятие, коммунальная или коммерческая структура, имеет на своём балансе определённое количество спецтехники. При возникновении необходимости в срочной продаже, владельцы машин узкопрофильного назначения сталкиваются со сложной задачей. Найти покупателя на бывший в эксплуатации автотранспорт не просто, а предлагаемые деньги за имущество не покрывают сделанных при приобретении капиталовложений.

Также стоит учесть размер обязательных предпродажных расходов, в число которых входит — технический ремонт спецтехники, подготовка необходимых документов, оплата пошлин при снятии машин с регистрации. А также, оплата услуг экспертного оценщика и юриста. Все вышеперечисленные факторы занимают не мало времени и требуют денег. В дополнение к ним на плечи владельца ложится содержание стоянки, и транспортировка крупногабаритных технических агрегатов к месту продажи.

Решаем проблему реализации спецтехники с максимальным удобством и выгодой

Вы спросите возможен ли такой вариант? Ответ практичных продавцов — конечно да! Услуга выкуп спецтехники от специалистов позволит в течение нескольких часов провести сделку купли-продажи. Заказать удобный комплексный сервис можно через интернет,в любой день недели, независимо от сезона и времени суток. Просто заполните электронную форму заявки на сайте или свяжитесь с менеджером компании в телефонном режиме.

Спустя несколько минут после обращения вы получите бесплатную консультацию по всем интересующим вопросам, и закажете выезд представителя компании на любой указанный объект расположенный на территории России.

Четыре этапа срочной продажи

Оценщик проводит технический осмотр спецтехники.

Заключается официальный юридический договор о передаче прав собственности.

Выплачиваются наличные деньги, или проводится зачисление средств на банковские реквизиты продавца.

Спецтехника своим ходом перегоняется с места старой стоянки, или транспортируется с помощью эвакуатора.

Каждая отдельно взятая процедура предоставляется скупкой абсолютно бесплатно. Собственник движимого имущества не несёт дополнительных расходов и получает денежную выплату в полном размере.

Продажа спецтехники без всяких забот

Именно так позиционирует себя доступная для физических и юридических лиц услуга. С её помощью можно в день обращения продать одну машину специального назначения, или избавится от целого технического ряда новой или старой спецтехники.

Скупка примет аварийный, требующий ремонта, и в идеальном состоянии транспорт от отечественных и импортных производителей. С любым рабочим ресурсом, в любой технической комплектации.

При реализации имущества находящегося в лизинге, кредите или залоге, специалисты предоставят квалифицированную помощь юристов, и помогут разрешить любые бюрократические сложности. Снимут с продавца все обязательные платежи, сопровождающие сделку купли-продажи, и гарантированно выплатят предварительно оговорённую сумму, размер которой будет почти равноценен реальной рыночной стоимости специального автотранспорта.

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