Срочный выкуп спецтехники у юридических и физических лиц
Каждое второе предприятие, коммунальная или коммерческая структура, имеет на своём балансе определённое количество спецтехники. При возникновении необходимости в срочной продаже, владельцы машин узкопрофильного назначения сталкиваются со сложной задачей. Найти покупателя на бывший в эксплуатации автотранспорт не просто, а предлагаемые деньги за имущество не покрывают сделанных при приобретении капиталовложений.
Также стоит учесть размер обязательных предпродажных расходов, в число которых входит — технический ремонт спецтехники, подготовка необходимых документов, оплата пошлин при снятии машин с регистрации. А также, оплата услуг экспертного оценщика и юриста. Все вышеперечисленные факторы занимают не мало времени и требуют денег. В дополнение к ним на плечи владельца ложится содержание стоянки, и транспортировка крупногабаритных технических агрегатов к месту продажи.
Решаем проблему реализации спецтехники с максимальным удобством и выгодой
Вы спросите возможен ли такой вариант? Ответ практичных продавцов — конечно да! Услуга выкуп спецтехники от специалистов позволит в течение нескольких часов провести сделку купли-продажи. Заказать удобный комплексный сервис можно через интернет,в любой день недели, независимо от сезона и времени суток. Просто заполните электронную форму заявки на сайте или свяжитесь с менеджером компании в телефонном режиме.
Спустя несколько минут после обращения вы получите бесплатную консультацию по всем интересующим вопросам, и закажете выезд представителя компании на любой указанный объект расположенный на территории России.
Четыре этапа срочной продажи
Каждая отдельно взятая процедура предоставляется скупкой абсолютно бесплатно. Собственник движимого имущества не несёт дополнительных расходов и получает денежную выплату в полном размере.
Продажа спецтехники без всяких забот
Именно так позиционирует себя доступная для физических и юридических лиц услуга. С её помощью можно в день обращения продать одну машину специального назначения, или избавится от целого технического ряда новой или старой спецтехники.
Скупка примет аварийный, требующий ремонта, и в идеальном состоянии транспорт от отечественных и импортных производителей. С любым рабочим ресурсом, в любой технической комплектации.
При реализации имущества находящегося в лизинге, кредите или залоге, специалисты предоставят квалифицированную помощь юристов, и помогут разрешить любые бюрократические сложности. Снимут с продавца все обязательные платежи, сопровождающие сделку купли-продажи, и гарантированно выплатят предварительно оговорённую сумму, размер которой будет почти равноценен реальной рыночной стоимости специального автотранспорта.
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