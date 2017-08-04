Сотрудники ГИБДД Ставропольского района призвали водителей соблюдать безопасность детей-пассажиров

Сотрудники ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району обеспокоены состоянием детского дорожно-транспортного травматизма на территории района.

За истекший период 2017 года на территории района зарегистрировано 13 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 21 ребенок получил травмы различной степени тяжести и, к сожалению, 1 ребенок погиб, девочка 5,5 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества ДТП с несовершеннолетними по всем показателям (в 2016 году за аналогичный период произошло 12 ДТП, в которых 14 детей пострадали).

В 85% случаях на территории Ставропольского района за истекший период 2017 год в дорожно-транспортных происшествиях дети страдают в качестве пассажиров.

Одной из основных причин ранений несовершеннолетних пассажиров является пренебрежительное отношение водителей (в большинстве случаев – родителей) к использованию автокресел и детских удерживающих устройств. Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающее устройство – автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и правильно установленное в машине.

3 августа на территории села Тимофеевка прошло профилактическое мероприятие «Детская жизнь – Что может быть дороже?!». Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД Ставропольского района и лично командир отдельной роты ДПС М.З. Манджгаладзе, в целях профилактики ДДТТ в очередной раз обратились к водителям с призывом со всей серьезностью отнестись к безопасности несовершеннолетних пассажиров.

В ходе проведения мероприятия всем участникам дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции вручили информационные листовки с памяткой о внесении изменений в ПДД, в части касающейся перевозки несовершеннолетних пассажиров.