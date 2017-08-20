Сегодня на дорогах вблизи Тольятти ГИБДД проведет два масштабных рейда

4 августа на территории Ставропольского района с 16.00 до 17.00 на автодороге Тольятти-Димитровград, 7 км. сотрудники спецбатальона ГИБДД совместно с представителями УУП и ПДН по Ставропольскому району, а также при участии детей из отряда ЮИД ГБОУ СОШ с. Тимофеевка, проведут рейд по контролю за применением детских удерживающих устройств.

Подобные мероприятия проводятся на всей территории Самарской области. Причиной этому послужил рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров. Только на территории Ставропольского района в 2017 году в ДТП в качестве пассажиров пострадали 20 несовершеннолетних, что составляет 85% от общего количества ДТП с участием детей.

В ходе рейда в отношении водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств, будут применяться меры административного воздействия. Также, сотрудники Госавтоинспекции приготовили памятные листовки с информацией о внесении изменений в ПДД, в части касающейся перевозки несовершеннолетних пассажиров.

А с 17:00 сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района, на обслуживаемой территории, проведут целенаправленное мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Особое внимание будет уделено пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения, водителями мототранспортных средств, а также водителями, эксплуатирующими автомобили с нанесенным на переднее и боковые стекла пленочным покрытием и предметами, ограничивающими обзорность с места водителя.

В ходе мероприятия в отношении водителей, допустивших вышеуказанные нарушения, будут применяться меры административного воздействия, сообщили в ГИБДД Ставропольского района.