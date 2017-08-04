Полицейские задержали тольяттинца, подозреваемого в мошенничестве с использованием банковских карт

Областной Главк сегодня сообщил о задержании 33-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в мошенничестве с использованием банковских карт. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Управления угрозыска областного главка совместно с коллегами из тверской полиции.

Как следует из собранных полицейскими материалов, мужчина осуществлял рассылку смс-сообщений на мобильные номера граждан, в которых содержалась информация о том, что их банковская карта заблокирована. Затем подозреваемый сообщал жертвам порядок действий якобы для "разблокировки карты", в результате чего потерпевшие переводили свои деньги на указанные злоумышленником счета. Затем деньги похищались подозреваемым и тратились на личные нужды.

Подобные факты задокументированы в Тверской и Самарской областях. Также у полицейских есть основания предполагать, что жертвами обмана стали жители восьми других регионов России.

В ходе обыска на съемной квартире подозреваемого полицейские изъяли 6 сотовых телефонов, с которых осуществлялись звонки и банковские карты. По предварительным данным, ущерб от действий мошенника составляет более 500 тысяч рублей.

В настоящее время по признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать потерпевших от действий злоумышленника.