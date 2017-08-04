Численность безработных граждан в Тольятти составила 5969 человек

По информации Центра занятости, численность безработных граждан на 04.08.2017 составила 5969 чел., из которых 53,2 % приходится на женщин, 13,1 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 12,8 % - граждан предпенсионного возраста. 22,8 % - уволенные по сокращению штата. 5,9 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 143 чел., трудоустроено 135 безработных гражданина, направлено на профессиональное обучение 13 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 141 чел., социальной адаптации – 28 чел., психологической поддержке – 17 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,43 %. 10 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 133 чел. заняты неполную рабочую неделю, 209 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 5067 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 43,8 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,2 чел. на 1 свободное рабочее место.