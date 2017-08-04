На улице Свердлова планируется капремонт подземных переходов

В этом году в Тольятти намечено проектирование капитального ремонта нескольких подземных пешеходных переходов на ул. Свердлова.

Это все подземные переходы, начиная от Московского шоссе до ул. Революционная, в районе магазина «Восход» и поликлиники.

"Там постоянно скапливаются вода внизу из-за отсутствия ливневой канализации. Возможно, она есть, но не работает. Вода просачивается и из-за этого стены и потолки обваливаются. Конечно, жители по этому поводу жалуются", - рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

На проектирование проектов по капитальному ремонту данных переходов выделяется 500 тысяч рублей, которые будут разыграны на аукционе. Но непосредственно ремонт, если будут заложены деньги в бюджет, сделают только в следующем году, пишут "Городские ведомости".

А вот подземный переход возле бывшего ТРК «Пирамида» решили не восстанавливать, а законсервировать так, как это сделали с переходом на Ленинском проспекте – просто перекрыть плитами. Все равно им никто не пользуется.