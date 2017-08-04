Лекарства, не включенные в перечень жизненно необходимых, за полгода выросли в цене на 7,6%

Подорожание лекарств не из перечня жизненно необходимых в 2017 году более чем в три раза превысило инфляцию.

О росте стоимости лекарственных препаратов на 7,6% сообщили в Росздравнадзоре — речь идет о медикаментах, не входящих в перечень ЖНВЛП. Подорожание, в 3,3 раза превысившее инфляцию, произошло за первые шесть месяцев 2017 года, пишут «Известия».

В Росздравнадзоре также подчеркнули, что препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Так, на 1,8% выросли цены на медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9% — на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей и на 7,9% — на лекарственные препараты дороже 500 рублей.

Цены на лекарственные средства, не входящие в перечень ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно. Цены же на препараты из перечня ЖНВЛП с 2009 года регулируются государством — список таких лекарств ежегодно утверждается правительством.

Руководитель организации «Аптечная гильдия» Елена Неволина считает, что регулирование цен на категорию ЖНВЛП и послужило причиной для удорожания остальных лекарственных препаратов.

— Цены на категорию ЖНВЛП регулируются, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учетом инфляции и всё еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются. Чтобы как-то держаться на плаву, не работать себе в убыток, приходится повышать цены на то, что позволено, — пояснила «Известиям» Елена Неволина.

Эксперт также отметила, что значительный рост цены на лекарства показали именно в летнее время.

— При этом летом традиционно спрос на лекарства меньше, чем зимой. Поэтому в аптеках действует такое правило — либо продавать много, но по низкой цене, либо мало, но дорого, — добавила она.

По данным Центробанка, инфляция в России с начала 2017 года составила 2,3%.