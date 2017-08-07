Самарский бизнес выбирает умные телеком-услуги

Современные мобильные технологии, представляют собой универсальный инструмент, как для общения, так и ведения бизнеса. С умными телеком-услугами возможности для эффективной работы получают не только отдельные сотрудники, выигрывают целые компании. Главное – выбрать правильный инструмент и оператора связи. Компания «Консультант Самара» остановила свой выбор на МегаФоне.

Самара, Тольятти, Чапаевск, Сызрань – такова география расположения офисов компании «Консультант Самара», сертифицированного регионального центра справочной правовой системы КонсультантПлюс. Обеспечивать правовую поддержку бизнеса клиентов, оказывать помощь в работе справочной правовой системы КонсультантПлюс, консультировать клиентов по сложным вопросам законодательства приходится не только в крупных городах, но и на территории всей области. За 12 лет работы клиентская база «Консультант Самара» превысила 1 200 организаций. Свои услуги и качественный сервис, «Консультант Самара» предоставляет более 6 000 пользователям –бухгалтерам, юристам, руководителям. Своих клиентов специалист компании регулярно посещает для обновления информации системы, обучению новинкам, консультаций по вопросам законодательства и налогообложения, а также технической поддержки. В таких условиях покрытие сети мобильного оператора становится необходимым условием для работы специалиста. Он всегда на связи с клиентом.

- За то время, что мы пользуемся услугами МегаФона, мы убедились, что сеть этого оператора, без преувеличений, имеет в Самарской области уникальное покрытие, – рассказывает Елена Пахомова, руководитель общего отдела компании «Консультант Самара». - Где бы не находились наши сотрудники, в их распоряжении и голосовая связь, и интернет, причем быстрый – сеть 4G МегаФона работает во всех городах и районах. На пересылку нужных документов клиентам уходит всего несколько секунд.

В ситуации, когда более 200 менеджеров отдела продаж и отдела сопровождения клиентов, постоянно находятся в разъездах, руководству компании «Консультант Самара» нужно иметь инструменты для эффективного контроля за их передвижением. В этом тоже помогает универсальный оператор. Услуга «Контроль кадров» от МегаФона позволяет в режиме онлайн видеть на экране компьютера или смартфона, где находятся сотрудники. С одной стороны, это хороший «дисциплинирующий момент»: зная о таком контроле, работник не станет тратить рабочее время на поездки по личным делам. С другой – удобный инструмент для повышения эффективности работы. К примеру, сделав выгрузку отчета о передвижениях сотрудников за день, руководитель может сделать вывод, как лучше организовать такие поездки, чтобы экономить время специалистов и средства компании. Кстати, «Контроль кадров» помогает и во время командировок в другие регионы страны: с помощью услуги видно, соблюдается ли маршрут, как расходуется топливо и т.д.

Осталось добавить, что надежную связь МегаФона используют и родственники сотрудников компании «Консультант Самара» – они получили возможность присоединиться к корпоративной группе по социальной программе «Наши люди», которую оператор предлагает своим клиентам. А значит, и цены на связь будут для них более выгодными.

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