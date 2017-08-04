В ОЭЗ «Тольятти» запущен один из самых современных фармацевтических заводов в России

В особой экономической зоне «Тольятти» стартует производство лекарственных препаратов «Озон Фарм». Это первый работающий завод в ОЭЗ родом из России: учредителем резидента является отечественная компания. Кроме того, на сегодняшний день это единственное предприятие на площадке, представляющее фармацевтическую отрасль.

Новый завод в ОЭЗ является одним из самых современных в России. По уровню оснащенности он соответствует самым высоким европейским стандартам. Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли РФ. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья, сообщает областное правительство.

Завод «Озон Фарм» является дочерним предприятием ООО «Озон», которое успешно работает на территории Евразийского экономического союза. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более трехсот миллионов упаковок лекарственных препаратов в год.

«Я поздравляю компанию «Озон Фарм» с началом работы в ОЭЗ «Тольятти». Запуск современного фармацевтического завода – важное событие не только для ОЭЗ, но и для региона в целом. Важно отметить, что наполнение территории ОЭЗ производствами, не связанными с рынком автокомпонентов, положительно влияет на процесс диверсификации экономики моногорода Тольятти» - сказал вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Проект создания завода по производству лекарственных препаратов в ОЭЗ «Тольятти» был одобрен на заседании экспертного совета в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года на площадке резидента была забита первая свая и началось строительство производственного корпуса. Спустя два года, компания оформила всю разрешительную документацию на ввод объекта в эксплуатацию и провела необходимые подготовительные работы для запуска своего производства.

На сегодняшний день объем инвестиций резидента в реализацию проекта в ОЭЗ составил почти 1,3 млрд рублей, а это значительно больше, чем планировалось на этапе утверждения бизнес-плана.

«От лица управляющей компании ОЭЗ я поздравляю «Озон Фарм» с запуском производства в особой экономической зоне «Тольятти». Нами была проделана большая совместная работа для того, чтобы этот важный для региона проект состоялся. Приятно сознавать, что мы принимали непосредственное участие в становлении нового производства, - подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко. – Открытие завода «Озон Фарм» - это одно из ключевых событий года для ОЭЗ. Мы ждали его с нетерпением. С учетом нового завода в ОЭЗ «Тольятти» запущено уже семь предприятий. Я желаю компании «Озон Фарм» дальнейших успехов уже в производственной деятельности».