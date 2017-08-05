Сборная России с тольяттинками в составе сыграет в финале молодежного чемпионата Европы

В словенском Целе позади полуфинальные матчи на молодежном чемпионате Европы с участием сборной России, составленной из девушек 1998 г.р. и моложе, за которую выступают тольяттинки Елена Михайличенко, Ольга Щербак и Варвара Юрьева.

Полуфинал между российской и датской сборными выдался с привкусом хорошего триллера - победу наша команда одержала с разницей лишь в один мяч - 28:27.  В этом матче Елена Михайличенко стала автором двух мячей, Ольга Щербак — 3. Варвара Юрьева участия в игре не принимала.

Теперь сборную России ждет главная игра турнира - финал, где завтра они сыграют с француженками.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 05.08.2017 11:04 [102] (0)
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