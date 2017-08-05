Тольяттинцев приглашают на праздничную ярмарку товаров из пяти регионов

С 7 по 13 августа на Центральной площади пройдет праздничная ярмарка, на которой будут представлены товары из Татарстана, Нижегородской, Московской, Оренбургской и Самарской областей. Работать она будет, начиная с 8 утра и до самого вечера – до 20.00, сообщает городская администрация.

В раскинувшихся шатрах можно будет найти все, что душе угодно: бакалею и консервацию, кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, овощную продукцию, верхнюю одежду, головные уборы, перчатки и другие аксессуары, обувь, текстиль из ситца, льна и шерсти, трикотажные изделия различных видов, натуральную белорусскую косметику, постельное и нижнее белье, посуду из чугуна и нержавеющей стали, сувениры, хозяйственные товары.

К участию в ярмарке также приглашаются фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств.