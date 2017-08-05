Сегодня утром под Тольятти 10 пожарных тушили дачные дома

Тольяттинские пожарно-спасательные подразделения сегодня утром прибыли на вызов в Нижнее Санчелеево, СНТ "Кировское". Здесь загорелись дачные дома.

Пожар вспыхнул в 2:56. Горели дачные дома на площади 250 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар был локализован в 3:38 мин., ликвидирован в 4:43 мин.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

МЧС региона напоминает телефоны, на которые необходимо звонить в случае обнаружения пожара: «01», «112» или «101» (с сотового телефона).

Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.

Единый "телефон доверия" Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.