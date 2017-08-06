Тольяттинцы высказывают мнение о деятельности полиции

На днях в Центральном районе города Тольятти сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области изучали мнение населения о деятельности полиции.

Сотрудники органов внутренних дел предлагали жителям района анонимно ответить на следующие вопросы:

чувствуете ли Вы себя защищенным от преступников, от посягательств на Вашу жизнь, здоровье, имущество?

доверяете ли Вы полиции в обеспечении Вашей личной и имущественной безопасности?

как Вы оцениваете работу полиции в Вашем районе?

В опросе приняли участие 300 совершеннолетних граждан. Результаты мониторинга общественного мнения выглядят следующим образом:

Вы чувствуете себя защищенным (-ной) или незащищенным (-ной) от преступников, от посягательств на Вашу жизнь, здоровье, имущество?

Защищенным (-ной) – 56%;

Скорее защищенным (-ной), чем незащищенным (-ной) – 31%;

Скорее незащищенным (-ной), чем защищенным (-ной) – 5%;

Незащищенным (-ной) – 4%;

Затрудняюсь ответить – 4%.

Доверяете ли Вы полиции в обеспечении Вашей личной и имущественной безопасности?

В целом доверяю – 57,3%;

Скорее доверяю, чем не доверяю – 33,6%;

Скорее не доверяю, чем доверяю – 3,6%;

В целом не доверяю – 3,1%;

Затрудняюсь ответить – 2,4%.

Как Вы оцениваете работу полиции в Вашем районе?

В целом положительно – 61%;

Скорее положительно, чем негативно – 25,6%;

Скорее негативно, чем положительно – 4,3%;

В целом негативно – 2,1%;

Затрудняюсь ответить – 7%.

Пол респондентов: Мужской – 44,3%; Женский – 55,7%. Возраст респондентов: 18-24 года – 4,3%; 25-54 года – 52,3%; 55 лет и старше – 43,4%.