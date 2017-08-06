Тольяттинцы высказывают мнение о деятельности полиции

На днях в Центральном районе города Тольятти сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области изучали мнение населения о деятельности полиции.
Сотрудники органов внутренних дел предлагали жителям района анонимно ответить на следующие вопросы:
В опросе приняли участие 300 совершеннолетних граждан. Результаты мониторинга общественного мнения выглядят следующим образом:
Вы чувствуете себя защищенным (-ной) или незащищенным (-ной) от преступников, от посягательств на Вашу жизнь, здоровье, имущество?
Доверяете ли Вы полиции в обеспечении Вашей личной и имущественной безопасности?
Как Вы оцениваете работу полиции в Вашем районе?
Пол респондентов: Мужской – 44,3%; Женский – 55,7%. Возраст респондентов: 18-24 года – 4,3%; 25-54 года – 52,3%; 55 лет и старше – 43,4%.