В парке Комсомольского района появится новая аллея

В парке Комсомольского района собираются высадить аллею из двадцати каштанов. С такой инициативой выступил глава Комсомольского района Артем Анисимов.

Деревья предоставит один из городских питомников. Всего в благотворительных целях будет выделено пятьдесят каштанов: десять из них собираются посадить во дворах Центрального района, еще двадцать — в Автозаводском районе. Конкретные места еще не определены, пишут "Городские ведомости".

Поскольку саженцы имеют закрытую корневую систему, сажать их можно уже сейчас, ждать до осени не обязательно. В Комсомольском парке акция по посадке новых деревьев пройдет 12 августа в День физкультурника, поэтому новую аллею так и решили назвать – аллея физкультурников.

В посадке каштанов будет участвовать инициативная группа общественников, которая сделала для района уже не одно доброе дело. Эти же люди занималась реставрацией стелы «Тольятти» и проводили субботник на набережной.