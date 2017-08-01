Жителя Жигулевска наградили за задержание преступника

Начальник ОМВД России по г.Жигулевску Аманжол Орнгулович Айнсанов при участии Общественного совета в присутствии сотрудников полиции и членов добровольной народной дружины вручил благодарственное письмо жителю города Владимиру Нихожину за оказанную помощь в задержании преступника.

Местный житель 1996 года рождения попытался похитить 17 метров кабеля с торца одного из домов по улице Оборонной. Злоумышленник, используя нож, перепиливал электрический кабель и был замечен жильцом этого дома – Владимиром Евгеньевичем, который потребовал прекратить противоправное деяние. Подозреваемый замечание проигнорировал и попытался скрыться с похищенным кабелем, однако был задержан мужчиной, который и удерживал преступника до приезда правоохранителей, сообщили в облГлавке.

По данным оперативников, злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобилея. В настоящее время по признакам покушения на грабеж возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Подполковник полиции поблагодарил Владимира Евгеньевича за проявленную активную жизненную позицию и отметил, что небезразличие самих граждан к происходящему в нашем городе является одним из важных факторов безопасности на сегодняшний день. Не пройти мимо, вовремя сообщить о преступлении в отдел внутренних дел увеличивает шансы в кратчайшие сроки задержать преступника, который, в свою очередь, понесет ответственность.