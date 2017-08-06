Неделя Тольятти: Обыски в горадминистрации, скончался Юрий Панюшкин, автовокзал станет картинной галереей

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Администрации Тольятти: два уголовных дела за неделю

В администрации города прошли обыски в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств.

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников ООО СК «АТП № 5» и администрации городского округа путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств в сумме не менее 300 000 рублей, выделенных из муниципального бюджета Тольятти и бюджета Самарской области на строительство жилого дома экономкласса на ул. Льва Толстого, 23.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления совместно с сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области проведены обыски, в том числе и в администрации города, в ходе которых изъята необходимая для следствия документация, рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Факт мошенничества был установлен в 2014 году. Были подписаны акты приемки при фактически не выполненных работах. Сумма ущерба предварительно оценивается в 300 тыс. рублей. Дом в настоящее время уже сдан, сообщили в следственном управлении. Расследование уголовного дела продолжается.

На этой же неделе стало известно о том, что бывших сотрудников горадминистрации будут судить за мошенничество.

Как установили полицейские, трое жителей Тольятти предлагали местным предпринимателям за незаконное денежное вознаграждение оказать помощь в получении официального разрешения на установку торговых павильонов. В случае отказа предпринимателей от сотрудничества, подозреваемые совместно с двумя представителями городской администрации, в настоящий момент отстраненными от исполнения служебных обязанностей, обещали провести в торговых точках многочисленные проверки.

Следователи установили, что у обвиняемых имелся неофициальный реестр незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в Тольятти, сформированный для удобства сбора денежных средств.

По версии следствия, обвиняемые в период с марта по август 2016 года ежемесячно получали денежные средства от предпринимателей за размещение и эксплуатацию на территории города нестационарных торговых объектов. Сумма похищенных денежных средств за данный период составила более полумиллиона рублей, сообщает прокуратуре Самарской области.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд города Тольятти.

Скончался Юрий Панюшкин

Неделя началось с трагической новости. 31 июля в реанимации тольяттинской городской больницы №2 им. В.В. Баныкина скончался известный автор-исполнитель и актер Юрий Михайлович Панюшкин.

Известные тольяттинцы и простые горожане выразили соболезнования семье барда. Прощание с Юрием Панюшкиным состоялось 2 августа на Баныкинском кладбище

Тольяттинский автовокзал станет картинной галереей

Глава Тольятти Сергей Анташев сообщил о том, что здание автовокзала и близлежащая территория в Центральном районе предложены для заключения концессионного соглашения предпринимателю Виталию Вавилину.

Подобное соглашение ранее готовилось по объекту рядом с дворцом спорта «Волгарь» - стеле «Радость труда» и земельному участку размером более чем 5 га. Однако, как сообщил градоначальник, люди, которые имеют права на стелу, пока предлагают для города не очень выгодные условия. Поэтому вместо проблемного варианта Вавилину предложили на рассмотрение другой, имеющий больше шансов на воплощение.

Новая идея предпринимателю понравилась. Отмечается, что автовокзал в будущем может превратиться в картинную галерею. Виталий Вавилин имеет частную коллекцию произведений искусства стоимостью больше 10 млн евро. Она богата экспонатами и продолжает пополняться.

По новому варианту придется решать ряд непростых вопросов с землей. Но, как отметил Анташев, в том, что имеются некоторые проблемы, он не видит препятствий, все они решаемы. Планируется решить все вопросы по данной теме до конца года, подытожил глава Тольятти.

Кроме того, в Тольятти обсуждается концепция развития территории возле ДКИТ. Возможно, в следующем году здесь появится сквер имени Жилкина. Глава города Сергей Анташев позитивно относится к этой инициативе.

Дизайн-проект уже есть. И сейчас в городской администрации рассматривается вопрос о выделении средств, чтобы выйти на следующую стадию — подготовить рабочий проект и получить положительное заключение госэкспертизы.

По предварительным расчетам, на обустройство сквера потребуется 72 млн рублей. Но поскольку проекты по формированию комфортной городской среды нынче в приоритете, деньги попытаются изыскать и реализовать проект в следующем году.

По словам Анташева, в муниципалитете уже имеются несколько интересных проектов, касающихся мест общего пользования, которые прошли госэкспертизу. Какие из проектов будут воплощены первыми, определит население своим голосованием, сообщил градоначальник.

В Тольятти ликвидирован еще один незаконный рынок

3 августа был ликвидирован очередной незаконный рынок на проспекте Степана Разина в районе ТЦ «Волжские зори». Здесь в павильонах и палатках продавались цветы и продукты. Как уверяют предприниматели, кому-то они платили деньги за содержание места и прочее. Но абсолютно точно, эти средства шли мимо городской казны.

Поскольку эта земля муниципальная, управление потребительского рынка предупредило предпринимателей, что находиться здесь у них права нет, незаконные нестационарные объекты будут вывозиться. В девять утра к месту события прибыла специальная техника, и подрядная организация стала демонтировать и вывозить павильоны на специальную площадку для хранения. Некоторые предприниматели параллельно организовали самовывоз своего имущества.

В ходе мероприятия на спецплощадку увезли пять тонаров, четыре палатки и другие объекты — всего 12. Теперь собственникам, чтобы вернуть свое имущество, придется оплатить услугу по его принудительному вывозу.

Напомним, ранее сносу подвергся незаконный рынок по бульвару Королева в 6 квартале, а также торговая площадка на Тополиной, 24а и рынок на участке, прилегающем к дому по улице Дзержинского.

Отремонтируют подземные переходы

В этом году в Тольятти намечено проектирование капитального ремонта нескольких подземных пешеходных переходов на ул. Свердлова. Это все подземные переходы, начиная от Московского шоссе до ул. Революционная, в районе магазина «Восход» и поликлиники.

"Там постоянно скапливаются вода внизу из-за отсутствия ливневой канализации. Возможно, она есть, но не работает. Вода просачивается и из-за этого стены и потолки обваливаются. Конечно, жители по этому поводу жалуются", - рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

На проектирование проектов по капитальному ремонту данных переходов выделяется 500 тысяч рублей, которые будут разыграны на аукционе. Но непосредственно ремонт, если будут заложены деньги в бюджет, сделают только в следующем году.

В Тольятти появится новый автобусный маршрут

С 1 сентября в Тольятти будет запущен автобусный маршрут, предусматривающий поворот с Южного шоссе на ул. 40 лет Победы со стороны Центрального района. Предварительно на повороте на улицу 40 лет Победы в районе гипермаркета «METRO» заработал светофор в режиме желтого мигания, чтобы водители привыкли к новой схеме движения транспортных средств.

Для организации перевоза горожан будет открыт автобусный маршрут № 22*(со звездочкой) «ОП ул. Белорусская – ОП 14 квартал», следующий по улицам: ул. Баныкина – ул. Советская – ул. Мира – ул. Победы – ул. Гагарина – ул. Ленина – Молодежный б-р (обратно ул. К. Маркса) – ул. К. Маркса – ул. М. Горького – ул. Ленина – ул. Л. Толстого – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – ул. 40 лет Победы.

Жителям города также нужно обратить внимание на то, что автобус №22* будет походить через ул. Л. Толстого. По этой причине движение автобуса № 13, следующего по маршруту «ОП ул. Л. Толстого – ОП к/т Авангард – ОП ул. Л. Толстого», отменяется.

Запущен один из самых современных фармацевтических заводов в России

В особой экономической зоне «Тольятти» стартует производство лекарственных препаратов «Озон Фарм». Это первый работающий завод в ОЭЗ родом из России.

Новый завод в ОЭЗ является одним из самых современных в России. По уровню оснащенности он соответствует самым высоким европейским стандартам. Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению.

Завод «Озон Фарм» является дочерним предприятием ООО «Озон», которое успешно работает на территории Евразийского экономического союза. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более трехсот миллионов упаковок лекарственных препаратов в год.

На сегодняшний день объем инвестиций резидента в реализацию проекта в ОЭЗ составил почти 1,3 млрд рублей, а это значительно больше, чем планировалось на этапе утверждения бизнес-плана.