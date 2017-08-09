Двое воров, пойманных на месте грабежа, попытались обмануть сотрудников Росгвардии

Ранним утром жительница дома, расположенного на улице Свердлова, увидела из окна, как неизвестные совершают подозрительные действия у припаркованного автомобиля. Женщина сообщила об этом в полицию.

Прибыв на место, патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ-2110 с открытым капотом и стоящим рядом аккумулятором, а также двух молодых людей. На вопрос стражей правопорядка, что они делают, местные жители 1998 и 1991 годов рождения объяснили, что автомобиль принадлежит отцу одного из них, и они пытаются завести его от принесенного ими аккумулятора.

При проверке по информационным базам данных сотрудники вневедомственной охраны установили, что фамилия владельца автомобиля не совпадает с названной молодыми людьми. В ходе дальнейшей беседы тольяттинцы признались, что машина им не принадлежит. Аккумулятор и находившиеся при них инвертор и навигатор они украли с припаркованного невдалеке автомобиля ВАЗ-2112, принадлежащей местной жительнице 1979 года рождения.

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимых за кражу из автомобилей, грабеж и угон молодых людей и передали прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам кражи. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проверяют тольяттинцев на причастность к другим противоправным деяниям.