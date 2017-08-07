Юрий Чечун стал победителем марафона «Европа — Азия»

В Екатеринбурге в выходные прошел Третий Международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Для спортсменов специально на несколько часов были перекрыты центральные улицы уральской столицы.

В восемь часов утра со старта отправились участники марафона, а также выбравшие себе для участия дистанции поменьше. Погода была самой подходящей для бега – пасмурно, ветер и 15 градусов по Цельсию в воздухе. Во время дистанции пошел дождь.

Как передает управление физкультуры и спорта горадминистрации, первым на финиш марафонской дистанции у мужчин пришел тольяттинец Юрий Чечун, который выиграл и два предыдущих марафона «Европа-Азия». У женщин победила Алина Прокопьева из Чебоксар.
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  3. 07.08.2017 08:03 [149] (0)
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