В Жигулевске задержан хулиган, ударивший на улице молодую женщину

Инцидент произошел в июле текущего года в микрорайоне В-1 в Жигулевске. Сообщается, что 17-летний местный житель, проходя по улице, действуя из хулиганских побуждений, ударил 31-летнюю женщину. После произошедшего потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть.

Сотрудники полиции опросили ее, составили подробное описание злоумышленника. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в облГлавке.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 УК РФ «Побои». В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.08.2017 08:37 [152] (0)
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