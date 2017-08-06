В Жигулевске задержан хулиган, ударивший на улице молодую женщину

Инцидент произошел в июле текущего года в микрорайоне В-1 в Жигулевске. Сообщается, что 17-летний местный житель, проходя по улице, действуя из хулиганских побуждений, ударил 31-летнюю женщину. После произошедшего потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть.

Сотрудники полиции опросили ее, составили подробное описание злоумышленника. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в облГлавке.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 УК РФ «Побои». В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.