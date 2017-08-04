Тольяттинцы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по парусному спорту

В германском Киле завершился чемпионат Европы по парусному спорту в классах яхт «Накра», «490й» и «49-йFX».

Участие в нем в составе сборной России принимала большая группа яхтсменов из Тольятти.

В зачете традиционных Накра 17 наши Максим Семенов и Алина Щетинкина (№227) стали бронзовыми призерами. Вячеслав Шелудяков и Кристина Сулима – на 11-м, а Максим Судачков и Олеся Жукова – на 13-м, сообщает упраывление физкультуры и спорта администрации.

В классах 49-й и 49-й FX Россияне не сумели пробиться в «призы».