Тольяттинцы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по парусному спорту

В германском Киле завершился чемпионат Европы по парусному спорту в классах яхт «Накра», «490й» и «49-йFX».

Участие в нем в составе сборной России принимала большая группа яхтсменов из Тольятти.

В зачете традиционных Накра 17 наши Максим Семенов и Алина Щетинкина (№227) стали бронзовыми призерами.  Вячеслав Шелудяков и Кристина Сулима – на 11-м, а Максим Судачков и Олеся Жукова – на 13-м, сообщает упраывление физкультуры и спорта администрации.

В классах 49-й и 49-й FX Россияне не сумели пробиться в «призы».
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  2. TLT.ru
  3. 07.08.2017 09:34 [139] (0)
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