В Жигулевске вор вошел в квартиру через незапертую дверь и вынес технику

В полицию с заявлением обратилась 45-летняя жительница Жигулевска и сообщила полицейским, что у нее из квартиры похищена кухонная техника на общую сумму 6 700 рублей.

Преступление произошло в одной из квартир дома по улице Репина. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Жигулевска. По предварительной информации, злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и, убедившись, что в квартире никого нет, похитил имущество. В настоящее время похищенная мультиварка изъята по месту жительства подозреваемого. Остальное имущество злоумышленник успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным оперативников, подозреваемый работает в одной из организаций города и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Задержанный признал свою вину полностью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Ведется следствие.