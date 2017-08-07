В России предложили возобновить массовую сдачу стеклотары

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в правительство с инициативой о возобновлении массового возврата стеклотары в России, сообщает пресс-служба депутата.

"Согласно данному предложению, на бутылках или банках отечественного происхождения должна наноситься стоимость тары, которую гражданин сможет вернуть, сдавая пустые бутылки при помощи фандоматов", — говорится в тексте письма парламентария российскому премьеру.

По его мнению, стоит также обязать владельцев крупных торговых центров и супермаркетов устанавливать на своей территории автоматы по приему тары, которые бы стали основой инфраструктуры вторичного использования стеклотары в России.

Петров подчеркивает, что "данная практика показала свою эффективность в странах Европы с экономической и гражданских точек зрения — люди получили возможность возвращать часть стоимости бутылок, а бизнес смог наладить возвратные поставки тары и сократить свои производственные издержки".

Как заявляет депутат, данный шаг поможет сохранить экологию (ежегодно в России в отходы уходит более 1,2 миллиона единиц стеклотары), а также простимулирует создание дополнительных рабочих мест по всей стране.