LADA Sport ROSNEFT завоевала три командных кубка на «Смоленском кольце»

Завершился пятый этап Чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам – серии СМП РСКГ. Три дня звук моторов гоночных автомобилей сотрясал воздух поселка Верхнеднепровский, рядом с которым располагается трасса «Смоленское кольцо». Для команды LADA Sport ROSNEFT этап, прошедший здесь, стал одним из самых продуктивных в сезоне, сообщили в пресс-служе команды.

В самом мощном классе СМП РСКГ «Туринг» Владимир Шешенин смог стать лидером и квалификации, и первой гонки. Это добавило в копилку пилота достаточное количество очков, чтобы, несмотря на досадное поражение во второй гонке, уверенно закрепиться на промежуточном втором месте в личной таблице чемпионата. Его напарник Кирилл Ладыгин провел этап чуть менее удачно: в субботу было заработано второе место, пятым удалось финишировать в воскресной гонке. Для попадания в тройку сильнейших пилотов чемпионата ему не хватает лишь 11 очков, которые Кирилл несомненно постарается отыграть на следующих соревнованиях.

В классе «Супер-Продакшн» Михаил Митяев без труда оформил победу в субботнем заезде, а после дисквалификации основного соперника во второй гонке смог существенно нарастить преимущество перед преследователями за главный трофей сезона. От ближайшего из них Митяева отделяет аж 42 очка! Теперь для того, чтобы стать обладателем Кубка России Михаилу достаточно финишировать в TOP 4 в оставшихся 4 гонках сезона. Обидно лишь за Владислава Незванкина. После великолепной квалификации он имел отличные шансы на попадание на подиум. Стартуя со второй позиции, руководитель компании «ЛАДА Спорт» уверенно прикрывал тылы Митяева, но был жестко атакован соперниками и смог финишировать лишь на 5 месте. Во второй гонке события развивались схожим образом. На поврежденной машине, уступая круг всем соперникам Владислав смог не только добраться до финиша, но и заработать очки за финиш на 6 позиции!

Для пилотов автомобилей LADA Kalina NFR R1, выходящих на старт зачетной группы «Национальный», этап начался не так хорошо, как для более опытных коллег, выступающих за рулем LADA Vesta. Квалификация вроде бы и давала нам надежду на подиум: Егор Санин показал 4 время дня, Всеволод Гаген стартовал за напарником. Но сама субботняя гонка у парней не задалась: несколько позиций были потеряны в первом повороте и существенно улучшить результаты ни Егор, ни Всеволод не смогли. Зато такой финиш позволил им занять первый ряд стартового поля в воскресенье. Задача была максимально конкретной: необходимо было доехать до финиша, не пропустив вперед ни одного из соперников. Егор и Всеволод с ней справились на «отлично», завоевав первый в этом сезоне победный дубль. Благодаря этому Егор вернул себе третью позицию в личном зачете сезона. А Всеволод Гаген стал настоящей сенсацией этапа. Молодой студент из Санкт-Петербурга был приглашен в команду лишь накануне, заменив на некоторое время Владислава Устюгова. Однако времени даром терять не стал, стабильно оказываясь в десятке лучших пилотов по итогам всех официальных сессий смоленского уик-энда.

По итогам смоленских соревнований LADA Sport ROSNEFT возглавила командный зачет во всех трех классах, в которых выставляет свои автомобили.