Сотрудники Росгвардии задержали тольяттинца, находившегося в федеральном розыске

Осужденного, находившегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Автозаводский район Тольятти.

Следовавший по улице Автостроителей экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, выходившего из ломбарда – он был схож по приметам с переданной ранее ориентировкой о хищении золотого браслета в одном из ювелирных отделов города. Стражи правопорядка приняли решение проверить гражданина на причастность к противоправному деянию.

Установив личность пешехода, сотрудники Росгвардии выяснили, что 29-летний ранее неоднократно судимый тольяттинец в феврале текущего года объявлен в федеральный розыск. Региональное управление ФСИН разыскивало его как осужденного, уклонившегося от лишения свободы.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили правонарушителя в отдел полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.08.2017 11:35 [161] (0)
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