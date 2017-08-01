Музей «Наследие» отпразднует 20-летний юбилей!

17 августа в 15.00 тольяттинцев приглашают на 20-летний юбилей Городского музейного комплекса «Наследие»!

В программе праздника: вербатим, основанный на реальных воспоминаниях ставропольчан, торжественная часть, концерт творческих коллективов и традиционное ставропольское чаепитие.

ГМК «Наследие» (экомузей) был учрежден в августе 1997 года в целях сохранения исторического и культурного наследия, связанного с переносом города Ставрополя на новое место в связи со строительством Куйбышевской ГЭС.

Музейный комплекс расположен в исторической части Центрального района, в нём бережно сохраняется аутентичный уголок Нового Ставрополя середины прошлого века. В доме на улице Советской, 39, первым перенесенном из зоны затопления, действует экспозиция, рассказывающая о переломном моменте в истории города. В музее работают тематические выставки, проходят культурно-просветительские мероприятия, музейные праздники, пользующиеся заслуженной популярностью у горожан.

Музей любят посещать как ставропольчане, находящие здесь уютную атмосферу родительского дома, так и молодежь, узнающая интересные факты из живой истории родного города.