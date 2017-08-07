Юные тольяттинцы смогут обучиться стрельба из лука

С 1 сентября 2017 года в КСДЮСШОР «Олимп» открывается новое отделение по виду спорта «Стрельба из лука».

В 1900 году состоялись первые официальные соревнования по этой дисциплине, и произошло это на вторых в истории Олимпийских играх.

В тольяттинской школе этот вид спорта начнет развиваться с приходом нынешней осени. В группы начальной подготовки набираться будут мальчики и девочки 2005-2006 г.р., сообщает управление физкультуры и спорта администрации.

Даты просмотра — 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 августа с 17.00. Предварительная запись производится у администраторов манежной части УСК «Олимп».