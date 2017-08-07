Разработаны поправки к закону об ОСАГО, защищающие водителей

Минфин подготовил проект поправок к закону об ОСАГО, защищающих интересы водителей, пишет "Коммерсант". Ведомство предлагает дать страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы во время переходного периода.

Инициатива министерства стала реакцией на опасения автовладельцев, что либерализация цен приведет к повышению стоимости полисов ОСАГО.

Проект дает страховым компаниям право самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ. При этом страховщики смогут определять конкретное значение тарифа, исходя из характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника.

По проекту Минфина регулятор будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа. Для этого компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, например, от манеры вождения,— проект предусматривает установку страховщиком устройств телематики (средств, отслеживающих стиль езды) на автомобиль клиента. Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса — вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и т. д. Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

Министерство по-прежнему поддерживает идею выпуска трех видов полисов с лимитами выплат до двух миллионов рублей по вреду жизни и здоровью и такой же суммой по имуществу. Договоры об оказании страховых услуг будет разрешено заключать на срок, превышающий один год. При этом страховая компания не сможет навязывать клиенту один определенный вариант договора.