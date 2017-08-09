Новые возможности для бизнеса в центрах «Мои Документы»

В центрах «Мои Документы» открыта регистрация на Портале Бизнес-навигатор МСП.
Портал Бизнес-навигатор МСП – универсальная онлайн-энциклопедия для предпринимателей, которая охватывает 169 крупнейших городов, 90 видов бизнеса в сфере городского сервиса и предлагает 300 шаблонов бизнес-планов, основанных на 5000 реальных кейсах российских предпринимателей.
Для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес, Портал Бизнес-навигатор МСП https://smbn.ru станет постоянным и настоящим помощником в мире современных возможностей и предложений для деловых людей, так как он поможет в решении таких вопросов как:
Портал Бизнес-навигатор МСП является бесплатным для всех зарегистрированных пользователей.
С 1 августа 2017 года можно пройти регистрацию на Портале Бизнес-навигатор МСП и получить консультацию о сервисах и возможностях данного ресурса в отделениях МАУ «МФЦ», расположенных по адресам:
Подробную информацию об услуге регистрация на Портале Бизнес-навигатор МСП, необходимых документах для получения услуги можно на сайте mfc63.samregion.ru и по телефону единого контактного центра МФЦ – 51-21-21.