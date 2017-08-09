Новые возможности для бизнеса в центрах «Мои Документы»

В центрах «Мои Документы» открыта регистрация на Портале Бизнес-навигатор МСП.

Портал Бизнес-навигатор МСП – универсальная онлайн-энциклопедия для предпринимателей, которая охватывает 169 крупнейших городов, 90 видов бизнеса в сфере городского сервиса и предлагает 300 шаблонов бизнес-планов, основанных на 5000 реальных кейсах российских предпринимателей.

Для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес, Портал Бизнес-навигатор МСП https://smbn.ru станет постоянным и настоящим помощником в мире современных возможностей и предложений для деловых людей, так как он поможет в решении таких вопросов как:

  • выбрать рыночную нишу в своем городе по соотношению спроса и предложения;
  • рассчитать примерный бизнес-план на основе данных о выбранном виде бизнеса и месте его размещения;
  • приобрести в собственность или подобрать в аренду помещение и оборудование для бизнеса;
  • узнать о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства;
  • узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием;
  • проверить надежность контрагента;
  • получить консультации по регистрации бизнеса, финансовой поддержки, возможности привлечь инвестиции и в какую организацию для этого необходимо обратиться.

Портал Бизнес-навигатор МСП является бесплатным для всех зарегистрированных пользователей.

С 1 августа 2017 года можно пройти регистрацию на Портале Бизнес-навигатор МСП и получить консультацию о сервисах и возможностях данного ресурса в отделениях МАУ «МФЦ», расположенных по адресам:

  • МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Юбилейная, 4;
  • МФЦ по Автозаводскому району по адресу: ул. Автостроителей, 5;
  • МФЦ по Комсомольскому району по адресу: ул. Ярославская, 35;
  • МФЦ по Центральному району по адресу: ул. Мира, 84.

Подробную информацию об услуге регистрация на Портале Бизнес-навигатор МСП, необходимых документах для получения услуги можно на сайте mfc63.samregion.ru и по телефону единого контактного центра МФЦ – 51-21-21.
  1. Бизнес
  2. TLT.ru
  3. 07.08.2017 16:34 [73] (0)
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