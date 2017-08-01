В Тольятти накрыли крупный цех по производству контрафактных моторных масел (видео)

В Тольятти задержаны местные жители, подозреваемые в организации незаконного производства моторных масел.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области получили оперативную информацию о том, что на территории Тольятти организовано незаконное производство моторных масел различного наименования. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали двух местных жителей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел провели обыски на территории двух складов в Тольятти, в которых обнаружено и изъято более 10 000 пластиковых канистр, бочки с маслом в количестве 272 штук, пластиковая тара, конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками производителей масел.

Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает облГлавк.