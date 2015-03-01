Стадион «Труд» и «Тольяттинский Арбат» откроют в Международный день молодежи

Большая программа открытий ждет тольяттинцев 12 августа. В календарь праздничных дат на этот день попали сразу два крупных праздника - Международный день молодежи и Всероссийский день физкультурника.

В городской администрации рассказали, где лучше всего оказаться в этот день, чтобы получить массу положительных эмоций и впечатлений.

Праздничные мероприятия в Центральном районе стартуют в 12 часов дня с открытия стадиона «Труд» после грандиозной реконструкции. В программе - торжественный парад воспитанников тольяттинских спортивных школ и объединений: «Велотол», «Лада», «Олимп», «Акробат», «Союз», «Легкая атлетика», «Фристайл» и Самарской областной спортивной Федерации черлидинга. В праздничной церемонии открытия старейшей в городе спортплощадки примут участие губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, глава Тольятти Сергей Анташев, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, а также депутаты городской и областной думы.

В 15.00 праздничные мероприятия переместятся на Молодежный бульвар. С 15.00 до 22.00 эта улица станет «Тольяттинским Арбатом». Промежуток дороги от ул. К. Маркса до ул. Ленина станет пешеходным и заполнится разнообразными интерактивными площадками. Гостей ждут «живые» чтения и краеведческая игра, мастер-классы и выставки картин тольяттинских мастеров, презентации различных городских проектов и показательные выступления спортивных школ города, а также выставки – продажи работ тольяттинских ремесленников и площадки национальных диаспор города. В 16.00 при участии первых лиц области и города состоится закладка «капсулы времени» с посланием потомкам от молодежи 2017 года.

В Автозаводском районе «Фестиваль здоровья и спорта» откроется в 12.00 выступлением танцевальных коллективов с флешмобом и массовой зарядкой в Парке Победы. С 13.00 на территории парка стартуют разные спортивные состязания: от традиционных «Веселых стартов» до юмористических забегов с колясками и на каблуках. Кроме того, с 12 и до 18 часов мастер-классы планируют провести школа боевых искусств «Союз», Федерация бокса, Федерация по стрельбе из лука и различные фитнес- центры города.

Одновременно с «Фестивалем здоровья и спорта» в Парке Победы (в сторону ДКиТа по центральной аллее) начнется «Фестиваль еды», который полюбился горожанам после дебютного проведения 25 июня. Цель фестиваля - познакомить жителей города с представителями ресторанного бизнеса, а также с производителями качественных товаров, присутствующих на просторах интернета. Достойное место планируется отвести и представителям hande-made сферы. Работа «Тольяттинского Арбата» на Молодежном бульваре продолжится 13 августа с 17 до 19.00. В парке Победы в воскресенье будут принимать гостей и площадки «Фестиваля еды» с 12.00 до 21.00.