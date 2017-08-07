На дорогах Тольятти травмы получили двое детей

Ежедневно на дорогах нашего города происходят необратимые ситуации из-за чудовищных ошибок взрослых.

4 августа в 18:30 28-летний водитель ВАЗ-21093 не пропустил 4-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых в районе д. №10 по ул. Матросова. В результате ДТП ребенок получил травму.

В 20:30 водитель, 1970 г.р., управляя автомобилем "Волга" в районе дома №48 по ул. К.Маркса, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Lada XRay, под управлением водителя, 1973 г.р., который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате произошло столкновение. Пострадал 13-летний пассажир "Лады", получивший ушиб мягких тканей головы

За истекший период 2017 года на дорогах нашего города произошло 82 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате которых 87 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.