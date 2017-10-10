Бесплатные семинары для руководителей

Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатные семинары для руководителей пройдут в Тольятти.

Если вы руководитель, ответьте честно на 3 вопроса. На каких процессах ваша компания теряет миллионы? Когда у вас был спокойный отпуск без вопросов подчиненных? Все еще принимаете обращения клиентов только по телефону?

Вопросы несложные для современного руководителя. Но вы стесняетесь ответить. Потому что знаете, что ваши методы управления компанией устарели. Сегодня сотрудниками можно управлять из любой точки мира, а клиенты хотят делать заказы через онлайн-чаты, мессенджеры и соц.сети.

Чтобы сохранить свой бизнес, приходите на семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» в Тольятти 19 и 26 октября.

На семинарах от ведущих IT-специалистов региона вы узнаете:

- как за 7 минут создать единый канал общения с клиентами;

- как правильно автоматизировать бизнес-процессы;

- что делать, если у сотрудников короткая память;

- как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;

- почему CRM заставляет ваших сотрудников продавать больше;

- как полностью контролировать дела компании даже с горнолыжного курорта в Швейцарии;

- какие интернет-технологии необходимы современному руководителю.

Участие в семинарах бесплатное, нужно просто зарегистрироваться. Места быстро заканчиваются, ваше место может занять конкурент.

Кому надо участвовать? Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT-директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу.

Представьте, вы отдыхаете на Мальдивах и узнаете о повышении продаж в один клик. Ваши сотрудники больше не забывают свои задачи, а вам не приходится за них краснеть. Клиенты пишут вам благодарности и приводят к вам своих знакомых. Нравится? Это не сказка.

После семинара вы:

знаете, как за 7 дней переключить бизнес на современные технологии;

видите статусы задач онлайн, а сотрудники не ходят толпами к вам в кабинет с отчетами;

задействуете новые каналы общения с клиентами, заказы и прибыль растут.

Посмотрите программы семинаров и зарегистрируйтесь.

«У меня и так все хорошо», думаете вы? — Хорошо сейчас, не значит хорошо в будущем. Если сейчас не структурировать работу и не избавиться от хаоса, он помешает развиваться вашему бизнесу.

Считаете, что бесплатные семинары бесполезны? Все зависит от вас, пользы не будет, пока не начнете действовать.

Если у вас нет времени на семинар, то вам точно нужно его посетить. Узнайте об автоматизации, внедряйте новые технологии в ваш бизнес и появится время на обучение, развитие бизнеса и даже на отдых.

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