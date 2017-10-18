Главный джазмен России Игорь Бутман выступит в пятницу в Тольятти!

Тольяттинская филармония приглашает на эксклюзивный концерт главного джазмена России – саксофониста Игоря Бутмана. Впервые в наш город он приедет со своим биг-бэндом – всемирно известным Московским джазовым оркестром и невероятно талантливым вокалистом и пианистом Олегом Аккуратовым. Концерт состоится 20 октября в 19.00 в зале ДКИТ.

Имя Игоря Бутмана известно всем поклонникам джаза по обе стороны океана, концерты с его участием становятся сенсацией в любой точке мира. Энергии Игоря Бутмана можно позавидовать. Он успевает мастерски играть джаз, руководить оркестром, двумя собственными клубами, концертным агентством и даже играть в хоккей с Президентом России!

За 18 лет существования Оркестр Игоря Бутмана (ныне Московский джазовый оркестр) объездил с гастролями сотни городов различных стран мира, неоднократно выступал в Карнеги-холле, Линкольн-центре, легендарном джазовом клубе Birdland.

В Тольятти со знаменитым биг-бэндом выступит Олег Аккуратов. Это человек-сенсация, виртуозный академический пианист, вдохновенный джазовый импровизатор, певец, аранжировщик. Музыка – это его жизнь, его воздух и основное средство коммуникации с миром (Олег слеп от рождения). У него за плечами опыт выступления на лучших сценах России, Европы, Америки, Китая, творческие работы с Людмилой Гурченко и Монсеррат Кабалье, с джазовыми звездами – трубачом Уинтоном Марсалисом и вокалисткой Деборой Браун, международные гастроли с Оркестром Игоря Бутмана.

Джаз – это музыка счастья, символ воли и свободы, молодости и здоровья. Одним нравится горько-сладкая печаль блюза, другим – синкопированный, «рваный» ритм рэгтайма, кто-то любит заводные композиции буги-вуги или босса-новы, кто-то восхищается инструментальными соло-импровизациями и виртуозными голосовыми имитациями. 20 октября на концерте Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра мы услышим все – от энергичного фанка до роскошных баллад!

Билеты можно приобрести онлайн bit.ly/2eZyYGT или забронировать по телефону 222-600 (касса филармонии).

Возрастное ограничение: 6+.