В Тольятти пройдет мероприятие для веб-разработчиков

28 октября в нашем городе пройдет очередное мероприятие для веб-разработчиков нашего города - WebDev Meetup. Тематика — фронтенд-разработка.

На Митапе будут обсуждаться новые технологии в области фронтенд программирования и вёрстки веб-страниц, современные инструменты и интересные решения.

WebDev Meetup - это отличная возможность комфортно пообщаться с экспертами веб-разработки, а также с представителями компаний города, которые имеют соответствующие вакансии. На подобных мероприятиях участники обмениваются опытом и профессиональными контактами.

У каждого есть возможность проявить себя в роли докладчика в кругу лучших веб-разработчиков Тольятти.

Для докладчика выступление на подобном митапе — это отличная возможность:

- проработать и обсудить определенную тему, к которой есть интерес;

- продемонстрировать свои личные успехи и ораторские способности;

- получить признание коллег и руководства;

- вдохновиться на дальнейшее профессиональное развитие.

При этом каждого докладчика ждет достойное финансовое вознаграждение.

Вход по предварительной бесплатной регистрации через веб-сайт мероприятия wdmeetup.ru.

Организатор мероприятия — ООО «Радюшин и компания». Митап будет проходить по адресу: ул. Юбилейная 40, гостиница «Вега», конференц-зал, с 12:00 до 16:00, 28 Октября.

По всем вопросам обращаться по номеру +7 967 488 88 88, Юлия.

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