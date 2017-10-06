В Тольятти пройдет мероприятие для веб-разработчиков

28 октября в нашем городе пройдет очередное мероприятие для веб-разработчиков нашего города - WebDev Meetup. Тематика — фронтенд-разработка.
На Митапе будут обсуждаться новые технологии в области фронтенд программирования и вёрстки веб-страниц, современные инструменты и интересные решения.
WebDev Meetup - это отличная возможность комфортно пообщаться с экспертами веб-разработки, а также с представителями компаний города, которые имеют соответствующие вакансии. На подобных мероприятиях участники обмениваются опытом и профессиональными контактами.
У каждого есть возможность проявить себя в роли докладчика в кругу лучших веб-разработчиков Тольятти.
Для докладчика выступление на подобном митапе — это отличная возможность:
- проработать и обсудить определенную тему, к которой есть интерес;
- продемонстрировать свои личные успехи и ораторские способности;
- получить признание коллег и руководства;
- вдохновиться на дальнейшее профессиональное развитие.
При этом каждого докладчика ждет достойное финансовое вознаграждение.
Вход по предварительной бесплатной регистрации через веб-сайт мероприятия wdmeetup.ru.
Организатор мероприятия — ООО «Радюшин и компания». Митап будет проходить по адресу: ул. Юбилейная 40, гостиница «Вега», конференц-зал, с 12:00 до 16:00, 28 Октября.
По всем вопросам обращаться по номеру +7 967 488 88 88, Юлия.
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