Специалисты и горожане проверили ремонт дороги на улице Садовая

5 октября специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации совместно с представителями районных общественных советов выехали на ул. Садовая, чтобы оценить ход выполнения дорожных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общая площадь ремонтируемого участка от ул. Чапаева до ул. Пушкина составляет 6,9 тыс. м2, протяженность – 1,1 км. На дороге ведутся работы по укладке выравнивающего слоя и нанесению временной разметки.

Уже выполнено фрезерование, проведена очистка дороги от мусора и пыли, обрезка веток деревьев для проезда техники, сообщает городская администрация. Планируется укладка верхнего слоя и нанесение разметки. Ширина улицы позволяет сделать бесшовное покрытие на всю ширину проезжей части.

Работы планируется закончить до конца следующей недели.
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  2. TLT.ru
  3. 06.10.2017 13:02 [163] (0)
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