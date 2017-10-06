Прокуратура выявила еще одну незаконную свалку вблизи Тольятти

21 сентября Самарская природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД по Ставропольскому району, специалистом регионального Росприроднадзора, а также активистами ОНФ, провела проверку на территории района с целью выявления фактов незаконного размещения отходов.

В результате проверки вблизи села Ташелка выявлен факт незаконного размещения ООО «Волжский камень» отходов на земельном участке.

При этом в соответствии с имеющейся лицензией ООО «Волжский камень» в праве осуществлять деятельность только по обработке отходов, сообщает природоохранная прокуратура.

В связи с этим, 29.09.2017 в отношении юридического и ответственного должностного лица ООО «Волжский камень» прокуратурой возбуждены административные производства по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения в суд.

Также в адрес директора организации 29.09.2017 внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.