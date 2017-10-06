«Ладья» добилась победы над «Сарматами»

Тольяттинская «Ладья» и «Сарматы» из Оренбурга провели первую игру двухматчевой серии в Тольятти.

Тольяттинцы вышли на поединок без трех игроков основного состава: вратарь Михаил Исаев, защитник Аяз Габдрахманов и нападающий Семен Кизимов отправились в расположение юниорской сборной России.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: на гол Алексея Сыромятникова гости ответили точным броском Максима Кунишникова, сравнявшего счет на последних секундах периода, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Начало второго периода получилось сложным для хозяев: сначала в сутолоке у ворот Арсения Никонорова голкипер хозяев с помощью защитников остановил шайбу практически на линии ворот, а затем после броска Савелия Тявина каучуковый диск и вовсе угодил в перекладину.

А 28-й минуте «Ладья» реализовала «лишнего»: Леонид Николенко точно бросил в дальний угол после того, как Александр Шарыгин отразил два броска – 2:1. А на 34-й минуте штанга сыграла уже за гостей - после броска Константина Кухарева.

В самом начале третьего периода Леонид Николенко оформил дубль и увеличил преимущество хозяев до 3:1. В концовке страсти накалились, но счет не изменился, несмотря на серию удалений – победа «Ладьи».

Сегодня в 18.30 команды сыграют еще раз.