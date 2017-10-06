«Молодежный бульвар» переедет на площадь Свободы

Работа социального проекта «Молодежный бульвар» продолжится в октябре. Формат проекта сохранится, но изменится местоположение интерактивных площадок. С Молодежного бульвара проект переедет на площадь Свободы и будет базироваться перед театром кукол «Пилигрим».

Работать площадки на новом месте будут все субботы октября с 14:00 до 17:00. Обширная познавательно-развлекательная программа с участием подведомственных администрации организаций обещает быть интересной для всех поколений тольяттинцев.

Дебют «Молодежного бульвара» на новой площадке назначен на 7 октября. И начнется программа в 14:00 с театрализовано- игровой программы «Путешествие в королевство Трёхглазки», посвященной правилам дорожного движения. С 15:00 мероприятие продолжится концертной программой «По волнам авторской песни», причем вместе с ней будет дан старт танцевальной площадке «В ритме осени» и интерактивной части проекта. «Детективное агентство» от Объединения детских библиотек, мастер-класс по росписи бус, игра в волейбол, челночный бег и многое другое – все это продолжится до самого вечера. Кстати, посетители бульвара смогут поучаствовать и в модном направлении творчества – интуитивной живописи, создав на холсте «Осенний пейзаж».

Напомним, социальный проект «Молодежный бульвар» нацелен на организацию и систематическое проведение мероприятий различных направлений (культурных, научно-просветительских, спортивных и т.д.) в общественном городском пространстве. С 12 августа 2017 года на Молодежном бульваре проходили мероприятия (активности и творческие площадки от НКО, инициативных и творческих групп и т.д.), создавая своеобразный прецедент еженедельной совместной деятельности различных молодёжных проектных команд.