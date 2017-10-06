Завтра в Тольятти пройдет общегородской день ходьбы

7 октября в 11.00 в районе спортивной базы (Маршала Жукова, 49) состоится общегородской день ходьбы в рамках Всероссийского дня ходьбы.

Всероссийский День ходьбы – это часть Международного Дня ходьбы, который ежегодно организуется Международной ассоциацией спорта для всех TAFISA. В начале октября миллионы людей во всем мире выходят на улицы, чтобы вместе провести Международный день ходьбы и показать свою приверженность к активному образу жизни. В России инициативу TAFISA поддерживает Олимпийский комитет России и планирует провести большое количество мероприятий во многих – крупных и не очень — городах нашей страны.

Ходьба – самый доступный вид физической активности, идеальный для поддержания здоровья и физической формы, заниматься ею может подавляющее большинство людей. Существует несколько видов ходьбы, из которых каждый может выбрать для себя самый подходящий.

К участию в соревнованиях приглашаются жители Тольятти и спортсмены не моложе 7 лет, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и страховой полис. Соревнования проводятся по трём разновидностям спортивной ходьбы (Дистанция 2 и 3 км. (по выбору):

— Спортивная ходьба.

— Скандинавская ходьба.

— Оздоровительная ходьба.

Именные заявки и карточки участников соревнований подаются на заседание судейской коллегии, которое состоится 6 октября 2017 года в 17:30 мин по адресу: ул. Жукова, 49 (муниципальный лыжный комплекс).