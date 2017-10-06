В Тольятти мужчина напал на менеджера микрофинансовой организации и похитил деньги

14 октября в полицию обратилась менеджер одной из микрофинансовых организаций Тольятти. В ходе опроса заявительница сообщила полицейским о том, что к ним в офис, расположенный на улице Карла-Маркса, вошел молодой человек. Мужчина с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил 19500 рублей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили приметы подозреваемого, опросили свидетелей преступления, изъяли улики. Было возбуждено дело по признакам грабежа.

В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможно причастности к ограблению 32-летнего жителя села Тимфеевка, ранее судимого за кражу. Оперативники задержали его, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.