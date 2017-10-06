В Тольятти открылся Всероссийский студенческий фестиваль «СТАРТАП»

4 октября Фонд «Академия российского телевидения» и Тольяттинский государственный университет официально открыли Первый Всероссийский студенческий фестиваль «СТАРТАП». 24 финалиста – студенты из 14 вузов России – получили серебряные дипломы, познакомились друг с другом и смогли пообщаться с профессионалами в сфере информационных и медиатехнологий, членами АРТ.

Стоит отметить, что СТАРТАП стартовал ещё днем до официального открытия, где прошли защиты первых 12 проектов. Вечером, уже на открытии Фестиваля в более неформальной обстановке, генеральный директор Фонда «АРТ» Этери Левиева призналась, что презентация проектов финалистов стала для организаторов СТАРТАПа и экспериментальной и дискуссионной площадкой. Также она напомнила, что к участию в фестивале было допущено 55 работ, и только 24 из них прошли в финал.

«Заявки на предварительный отбор пришли из 12 городов России: Санкт-Петербурга, Белгорода, Тольятти, Кирова, Хабаровска, Москвы, Томска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Череповца, Чебоксар, Ульяновска. Как видите, география участников достаточно обширная», – отметила генеральный директор Фонда. Этери Левиева поблагодарила за помощь в организации и проведении Первого Всероссийского студенческого фестиваля «СТАРТАП» администрацию г.о. Тольятти и Тольяттинский госуниверситет.

За свою победу каждый финалист на церемонии открытия фестиваля получил свой первый приз – серебряный диплом. Но борьба за «золотые» дипломы, приглашение на инвестиционную сессию Клуба и возможность привлечения инвестиций от инвесторов бизнес-школы Сколково, консультацию по ускорению IT-бизнеса от экспертов ФРИИ – главные призы фестиваля – ещё будет продолжаться. 5 октября прошла защита ещё 12 стартапов.

Помимо прочего для участников Первого Всероссийского фестиваля уже началась насыщенная образовательная программа с мастер-классами и встречами. Сегодня иногородние финалисты СТАРТАПа познакомятся с Тольятти на обзорной экскурсии и вместе с участниками из ТГУ сыграют в дерзкую интеллектуальную игру TLT QUIZ в клубе MAISON.