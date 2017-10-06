Завтра тольяттинцы встретятся на грандиозной ретро-вечеринке «Винил»

7 октября Дворец культуры, искусства и творчества представит тольяттинцам уникальную возможность побывать в прошлом. В стенах крупнейшего учреждения культуры Тольятти состоится атмосферная вечеринка в стиле 60-х «Винил».

В преддверие этого грандиозного события, а именно в 16.00 вниманию тольяттинцев будут представлены ретро автомобили, как отечественного, так и зарубежного производства. Гости вечера смогут не только сфотографироваться на фоне редких экземпляров, но и посидеть за рулем и пообщаться с их владельцами. Жители и гости нашего города смогут узнать об истории и интересных фактах каждого экспоната. А экспонаты, надо сказать, ожидаются самые редкие: в один ряд выстроятся автомобили 60-х и даже 40-х годов.

Отметим, что вход на выставку ретро автомобилей свободный!

Также с 16.00 заработают следующие площадки:

Буфет. Настоящее советское заведение общепита эпохи джаза и кукурузы. Вы когда-нибудь пробовали пирожок с огурцом? Соскучились по дамам в белых накрахмаленных фартуках и колпаках? Хотите узнать, что ели ваши родители, когда были совсем маленькими? Приготовьтесь к запоминающимся гастрономическим ощущениям.

Маркет «Фарца». Гости атмосферной вечеринки смогут посмотреть и приобрести множество коллекционных предметов интерьера, монет, пластинок и, даже, одежды прямиком из шестидесятых.

Атмосферная фотозона. Как передать дух шестидесятых и не облажаться? На этот вопрос ответят авторы фотозоны. У них есть множество задумок, которые пока секретны. Уверяем, это будет круто. Ваши фотографии точно наберу массу «лайков».

Выставка художников. Попытались собрать лучшие образцы творчества тольяттинских художников, навеянные духом шестидесятых. Свобода самовыражения в живописи и графики на атмосферной вечеринке.

А в 18.00 апофеозом вечера станет танцевальная вечеринка под живую музыку. Перед тольяттинцами во всей красе предстанет оркестр хорошего настроения «PARTY-ФОН». Лучшие композиции шестидесятых, приятный джаз и вечная классика в исполнении одного из самых атмосферных тольяттинских музыкальных коллективов.

Приобрести билеты на вечеринку «Винил» можно в кассах города, на сайтах BiletTLT.ru и ДКИТ, а также при входе в день проведения мероприятия. Спешите, количество билетов ограничено!